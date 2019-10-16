عمر السومة يحتل قائمة هدافي التصفيات الآسيوية

تصدر النجم السوري الدولي عمر السومة قائمة هدافي التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة، مساء يوم الثلاثاء.

وشهدت التصفيات التي يحتل عمر السومة قائمة هدافيها، فوز منتخب سورية على غوام بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل حيثُ سجل عمر السومة ثلاثة أهداف “هاتريك” ليرفع رصيده إلى 7 أهداف حتى الآن.

كما تعادل المنتخب السعودي سلبياً مع شقيقه الفلسطيني فيما استطاع منتخب الأردن أن يفوز على نيبال بثلاثة أهداف دون مقابل في مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

وفيما يلي ترتيب هدافي التصفيات الآسيوية المشتركة بعد انتهاء الجولة الرابعة:

عمر السومة: 7 أهداف

علي مبخوت: 6 أهداف

كريم أنصاريفرد: 5 أهداف

يانغ زو: 5 أهداف

المعز علي: 4 أهداف

تاكومي مينامينو: 4 أهداف

جايمي ماكلارين: 4 أهداف

ردار أزمون: 4 أهداف

شاهريل فكري: 4 أهداف

كم شن ووك: 4 أهداف