حسني مبارك في أول حديث له منذ عزله قبل 8 أعوام

نشرت قناة "أرشيف مبارك" على موقع "يوتيوب" فيديو للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يتحدث خلاله عن ذكرياته في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

ويعتبر حديث مبارك أول ظهور له بالفيديو منذ تنحيه عن الحكم في مصر بعد أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتحدث مبارك في الفيديو عن حرب أكتوبر 1973 في ذكرى مرور 46 عامًا على تلك الحرب، حيث كان قائد القوات الجوية المصرية خلال الحرب.

وقال مبارك إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هو صاحب قرار الحرب، وكان يتميز بالشجاعة، مضيفاً أن حرب يونيو/ حزيران عام 67 "لم تكن حرباً بمفهوم الحروب المعروفة، فهي حرب تم ضرب قواتنا خلالها دون سابق إنذار ومن دون خطة".

ووجه مبارك رسالة إلى لشباب قائلا: "يجب على الشباب أن يعلموا التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحوا آثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، ويستعيد الشعب ثقة في القوات المسلحة".