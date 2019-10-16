التهاب السحائي يقلق اهالي الاسكندرية بعد وفاة طالب

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن انتشار نسب الإصابة بالالتهاب السحائي بين التلاميذ في الاسكندرية خيّم الفزع والقلق على أولياء الأمور، مرجحين أنه كان السبب وراء وفاة تلميذة بمدرسة صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، صباح اليوم، وتدعى "كارما مصطفى عبدالعزيز"، 6 سنوات.

المدرسة: وصول لجنة من الصحة لتجريع الطلبة

وأكدت إدارة مدارس صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، أنه جرى إبلاغ وزارة الصحة والتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد وفاة الطفلة كرما مصطفى عبدالعزيز الحلو، التي توفيت اليوم.

وقال مصدر مسؤول بمدارس صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، منذ قليل، إن لجنة طبية من مديرية الصحة بالإسكندرية التي حضرت إلى المدرسة، اليوم، قررت إجراء تجريع لطلبة فصل "كارما مصطفى عبدالعزيز"، بمصل ضد الإصابة بالالتهاب السحائي.

وأضاف المصدر، أنه جرى تجريع الطلبة بعقار "ريماكتان" لاشتباه الالتهاب السحائي، وذلك بعد أن أبلغت المدرسة وزارة الصحة والتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن آخر يوم حضور للطفلة "كارما" بالمدرسة، كان يوم الخميس الماضي، مناشدا أولياء أمور طلبة فصل KG2. Egypt. إرسال أبنائهم إلى المدرسة للتجريع بعقار ريماكتان، غدًا.

وأكد المصدر أن غدا يوما دراسيا عاديا، بجميع أقسام المدرسة.

سلبية عينات الطفلة المتوفية من الالتهاب السحائي

من جهته، أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، منذ قليل، أنه جرى سحب عينات من تلميذة مدرسة صقر قريش الابتدائية بالمنتزه، والتي توفت صباح اليوم، وتبين سلبية العينات، وأن أسباب الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائي.

وتهيب مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، جميع المواطنين الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة قبل نشر أي أخبار تخص الحالة الصحية داخل المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية تلقت بلاغا، أمس، يفيد بدخول تلميذة أخرى بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية في سموحة، إلى أحد المستشفيات الخاصة تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، ويشتبه إصاباتها بالالتهاب السحائي.

وانتقلت لجنة من الشؤون الوقائية بمديرية الصحة بالإسكندرية، ومنطقة شرق الطبية، لمناظرة الحالة، مؤكدا أنه جرى تجريع المخالطين للتلميذة سواء في المدرسة أوالمنزل أوالمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب، وجرى عمل بزل سائل النخاع الشوكي وسحب عينة دم لتحليلها.

وأكدت مديرية الصحة في الإسكندرية، أن حالة هذه التلميذة المريضة مستقرة، وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، مؤكدة عدم ظهور أي أعراض على تلاميذ مدرسة مصطفى النجار الابتدائية، وجميعهم بحالة جيدة.

شهادة وفاة "تلميذة الإسكندرية" تؤكد سلبية الإصابة

وحصلت "الوطن" على وثيقة شهادة الوفاة للطالبة كرما مصطفى عبدالعزيز، 6 سنوات، والتي توفيت بمستشفى الشاطبي الجامعي، اليوم.

وأوضح، التقرير أن سبب الوفاة يتمثل في هبوط حاد في الدورة الدموية، وصدمة تسممية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة.

ونفى الدكتور أحمد سعد، مدير مستشفي الشاطبي للأطفال في الإسكندرية، اليوم، وجود أي ميكروب سحائي وليس الفيروس السبب في الوفاة، حسبما رود البعض، مؤكدا أنه جرى إجراء تحليل ميكرسكوبي للطفلة للتأكد نهائيا من عدم إصابتها بالفيروس.

وأضاف "سعد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن للطفلة وتدعى كرمة مصطفى، 6 سنوات، دخلت المستشفى وهي تعاني من تسمم وإسهال وقئ وجرى التعامل الفوري معها ولكنها توفت لتدهور حالتها الصحية.

التعليم تؤكد: انتظام الدراسة

وأكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، أن الدراسة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعرقل العملية التعليمية.

مصل علاج الالتهاب السحائي يصل سعره إلى 450 جنيها

كشف الدكتور أمير غيث، طبيب أطفال بمستشفى الشاطبي الجامعي في الإسكندرية، إن مستشفى الحميات تقدم نوعا من المصل المضاد للالتهاب السحائي بالمجان، بمجرد أن يجري تشخيص للحالة.

وعن الوسائل العلاجية، أوضح "غيث"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك مصل يصل سعره إلى 450 جنيها، وتستخدمه عدد من المراكز العلاجية، ويدعى "بريفنار"، وهو مكافح لنوع واحد من البكتريا المسببة للإصابة بالتهاب السحائي، ومقوي للمناعة، وذلك لمن هم أقل من 3 سنوات فقط.

وأشار إلى أن هناك تطعيما آخر بـ"menactra Acwy"، لمن هم أكثر من 3 سنوات، حيث يعطي قوة مناعية لمكافحة المرض، على أن يجرى تناول جرعة واحدة فقط من المصل.