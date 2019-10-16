النشيد الوطني الروسي يثير السخرية بعد فشل السعودية في عزفه

سخرية واسعة عبر المنصات العربية والأجنبية بعد الطريقة التي قامت بها الفرقة العسكرية الموسيقية السعودية بعزف النشيد الرسمي لروسيا أثناء استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يُخف دهشته من طريقة العزف السعودية لنشيد بلاده الوطني.

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2019/10/15) رصدت تفاعل الإعلام الروسي مع طريقة عزف السلام الوطني لروسيا في الرياض، وكذلك النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عبر العالم.

فبدورها قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الفرقة السعودية تمكنت من عزف بداية النشيد بطريقة جيدة، متسائلة عما جرى بعد ذلك.

وعرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو لمقارنة النشيد الأصلي مع ما قالت إنها إضافة سعودية للنشيد الوطني. كما عبر النشطاء عن استيائهم من اختيار ذات الفرقة عزف مقطوعة من أغنية "أنت ملك" التي أداها المطرب رابح صقر من أجل الملك سلمان، مؤكدين أنها لا تتناسب مع الحدث.

وتفاعل رواد منصات التواصل مع طريقة العزف، وحمل تفاعلهم الكثير من السخرية، حيث قال نواف إن ما حدث دمج للسلامين السعودي والروسي "أظن أنهم دمجوا موسيقى النشيد الوطني السعودي والروسي معا".