ركزت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاربعاء ، على الهجوم التركي على سوريا وتجديد رفض المملكة العربية السعودية للهجوم على سوريا ، والتركيز على القمة الروسية السعودية .

عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم ركزت في صحيفة عكاظ اليوم

عكاظ :

-مجلس الوزراء: العدوان التركي على شمال شرق سورية تهديد للأمن الإقليمي

-الشورى لـ«هيئة الإذاعة والتلفزيون»: استعينوا ببيوت خبرة لتقييم قنواتكم.. فنيا

-العايد لـ«عكاظ»: 27 جنسية من 50 دولة تقدموا لـ«الإقامة المميزة»

-ابن معمر: قيادات وساسة استغلوا الدين والسياسة لإطلاق خطابات الكراهية

-«الزكاة»: «مشاهير الميديا» والأسر المنتجة مشمولون بالضريبة المضافة

- «أرميتاج» روسيا يحتضن معرض تاريخ «العُلا» القديمة

- أردوغان يقود تركيا إلى الهاوية

-«النيابة» تطالب بتطبيق «أشد عقوبة» على زوج رمى زوجته بمطرقة

- 165 ألف أسرة استفادت من خيارات السكن والتمويل في 9 أشهر

-«النقل»: 94 مليار ريال تكلفة قطاع اللوجستيات في السعودية

-126 شركة تطرح وظائف للسعوديين

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم جاءت في صحيفة الشرق الاوسط

الشرق الاوسط :

-واشنطن تتهم مصرفاً تركياً «حكومياً» بالالتفاف على العقوبات على إيران

-بكين تحذر واشنطن من إقرار قانون بشأن «الحريات» في هونغ كونغ

-السعودية تجدد تأكيدها على أهمية منع إيران من الحصول على السلاح النووي

-ضباط أميركيون غاضبون من موقف «ترمب» تجاه الهجوم التركي: «لقد خُنا الأكراد»

-تركيا تعلن مواصلة عمليتها في سوريا «مع أو من دون دعم العالم»

أكدت تركيا، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستواصل عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا «مع أو من دون دعم».

-نائب الرئيس الأميركي يتوجه إلى تركيا خلال ساعات

-طائرات أميركية تقوم بـ«استعراض للقوة» في سوريا ضد قوات مدعومة تركيًا

-فرنسا: القرارات التركية والأميركية ستؤدي لعودة «داعش»

ومن عناوين الصحف السعودية اليوم الاربعاء طالعتنا صحيفة المدينة :

صحيفة المدينة :

-مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على الأراضي السورية

-ولي العهد والرئيس الروسي يتجولان بحي الطريف التاريخي

-تركي آل الشيخ: 235 مليون ريال مبيعات موسم الرياض في 3 أيام

-ضبط امرأتين ضمن تشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض

-حرائق ضخمة تجتاح لبنان.. وحالات نزوح جماعية\

-الأرصاد: سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية التي لاقت اهتماماً سعودياً ولكنة على صحيفة الامارات اليوم :

هزاع المنصوري يقبّل قدم أمّه عند وصوله إلى أرض الوطن

انحنى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مشهد مؤثر، وقبّل قدم والدته التي كانت في انتظار وصوله في مطار الرئاسة في أبوظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن الاخبار السعودية التي لاقت اهتماماً

-السعودية تفشل بعزف النشيد الوطني الروسي

ثارت الفرقة العسكرية الموسيقية السعودية سخرية واسعة عبر المنصات العربية والأجنبية من الطريقة التي عزفت بها النشيد الرسمي لروسيا أثناء استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يُخف دهشته من طريقة العزف السعودية لنشيد بلاده الوطني.

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2019/10/15) رصدت تفاعل الإعلام الروسي مع طريقة عزف السلام الوطني لروسيا في الرياض، وكذلك النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عبر العالم.

فبدورها قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الفرقة السعودية تمكنت من عزف بداية النشيد بطريقة جيدة، متسائلة عما جرى بعد ذلك.

وعرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو لمقارنة النشيد الأصلي مع ما قالت إنها إضافة سعودية للنشيد الوطني. كما عبر النشطاء عن استيائهم من اختيار ذات الفرقة عزف مقطوعة من أغنية "أنت ملك" التي أداها المطرب رابح صقر من أجل الملك سلمان، مؤكدين أنها لا تتناسب مع الحدث.

وتفاعل رواد منصات التواصل مع طريقة العزف، وحمل تفاعلهم الكثير من السخرية، حيث قال نواف إن ما حدث دمج للسلامين السعودي والروسي "أظن أنهم دمجوا موسيقى النشيد الوطني السعودي والروسي معا".