50 قنبلة نووية أمريكية رهينة عند أروغان

كشفت صحف ومحطات تلفزيونية أمريكية أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقومون حالياً بمراجعة خطط لإخلاء ما يصل إلى 50 قنبلة نووية أمريكية تم تخزينها منذ فترة طويلة في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا في اعقاب الهجوم العسكري لأنقرة في شمال سوريا.

وصرح مسؤول كبير لصحيفة نيويورك تايمز، بأن الأسلحة أصبحت “رهينة” للزعيم التركي رجب طيب أردوغان.

ويقال إن القنابل النووية “بي 61” التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة تقع على بعد 100 إلى 250 ميلاً من الحدود السورية، ووفقا لصحيفة الغارديان، قال مسؤول أمريكي سابق إن الدبلوماسيين الأتراك استجابوا للاقتراحات حول تحريك القنابل بالقول إن تركيا ستبدأ في تطوير قنابل خاصة.

وقال مسؤول سابق، وفقا لفوكس نيوز، إنه تمت مناقشة المشكلة المحتملة لأكثر من عقد، وأنه قد تم التوصل الآن لقناعة بأنه لا يمكن تجاهل هذه المشكلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن مصير القنابل النووية الأمريكية في تركيا مما أضاف نوعاً من الغموض على المواقف المتباينة الصادرة من واشنطن بشأن القضية.