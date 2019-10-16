نتنياهو يلغي زيارته إلى طوكيو

ألغى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو زيارته الرسمية المقرة إلى اليابان لحضور حفل تتويج امبراطور اليابان الـ126 الجديد.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة الرئاسية مساء السبت.

ووفق الاعلام العبري، امس الثلاثاء، فقد استعدت وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في طوكيو لوصول رئيس الوزراء نتنياهو وعقيلته سارة وذلك لعدم اصدار أي بلاغ رسمي عن الغاء حضوره إلى حفل تتويج إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو.

ويأتي هذا الإلغاء قبل أسبوع انتهاء المهلة الزمنية التي منحت لنتنياهو من اجل تشكيل حكومته الخامسة.

وحسب تقارير وسائل الإعلام اليابانية، من المتوقع أن يشارك في حفل التتويج قادة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ملك الأردن ورئيس تركيا ونائب رئيس الصين ورئيس وزراء فرنسا وملك إسبانيا ورئيس ألمانيا ورئيس فنزويلا ورئيس فنزويلا وغيرهم.

وستجري مراسم التنصيب الرسمية في 22 تشرين الاول/اكتوبر، حين سيظهر رفقة قرينته ماساكو في الملابس التقليدية في احتفال رسمي في القصر الامبراطوري قبل أن يخرج في موكب في شوارع طوكيو لتلقي تهنئة قادة العالم.

وتعهد امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو في أيار/مايو الماضي الوقوف دوما "إلى جانب الشعب" بعد تخلي والده أكيهيتو عن العرش في تطور تاريخي في هذا البلد الآسيوي. وهي المرة الاولى خلال أكثر من 200 عام، التي يختار فيها أحد اعضاء أقدم عائلة حاكمة في العالم التنحي عن الحكم طوعا، واقيمت طقوس رسمية الاربعاء لتنازل أكيهيتو وتنصيب ناروهيتو.

ويواجه ناروهيتو الذي تلقى تعليمه في جامعة اكسفورد تحديا خاصا للموازنة بين ارث والده الذي قرّب القصر من الشعب وبين الاحتفاظ بتقاليد العرش الياباني العتيقة. ومثل والده، حذّر ناروهيتو من الحاجة لتذكر الحرب العالمية الثانية "في شكل صحيح"، دون التقليل من النزعة العسكرية لليابان في مطلع القرن العشرين.