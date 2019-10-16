اعتقالات في الضفة تطال 14 مواطناً

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الاربعاء ، 14 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي زهران من منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، كما تم اعتقال احدى الشبان (لم تعرف هويته بعد) على حاجز نصبته عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عصام حسين مشارقة من بلدة دورا قضاء الخليل.

وجرى دهم منزل نعمان الحمامدة واستجواب قاطنيه في منطقة التواني شرق مدينة يطا جنوب الخليل، كما تم اعتقال المواطن علي محمد العلامي (38 عاماً) من بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وبحراسة قوات الاحتلال قام مستوطنون باقتحام منطقة بئرٍ أثريٍ أدوا طقوسًا تلمودية في حيْ حرم الرامة بمدينة الخليل.