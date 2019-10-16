قوات الاحتلال تعتقل شابا من قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة قلقيلية?.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حوتري (19 عاما)، على حاجز طيار أقيم على المدخل الشرقي للمدينة، وهو في طريقه الى منزله قادما من رام الله.