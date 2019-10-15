شرطة نابلس تقبض على متهمين بسرقة ثمار زيتون

قبضت شرطة نابلس، على شخصين بتهمة سرقة ثمار الزيتون من حقول زراعية في إحدى قرى شمال غرب نابلس، وهي بصدد إحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد تقديم شكوى من قبل أحد المزارعين في إحدى قرى شمال غرب نابلس حول قيام مجهولين بدخول أرضه وسرقة ثمار الزيتون، باشرت شرطة المباحث العامة ومركز شرطة شمال غرب نابلس جمع الأدلة، وتم حصر الاشتباه بشخصين، فجرى إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما نحو 500 كغم من ثمار الزيتون المسروق.

وأضافت أنه وبعد سماع أقوالهما أفادا أنهما قاما بسرقة ثمار الزيتون من أكثر من مزرعة جبلية في منطقة سكنهم.

وأشارت إلى أنه تم توقيف المشتبه بهما لمدة 24 ساعة، إلى حين إحالتهما للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهما أُصولاً.