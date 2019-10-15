جوجل تطرح هاتفين ذكيين بأسعار أرخص

أطلقت شركة "جوجل" مساء اليوم، الثلاثاء، هاتفين ذكيّين جديدين من نوع "بيكسل"، مع تحديث يمنحهما كاميرات أعلى جودة ومستشعر راداري ومساعدًا افتراضيًّا أسرع.

وتصدر الهاتف "بيكسل 4"، الذي يأتي في حجمين، مناسبة إعلامية في نيويورك أعلنت "جوجل" خلالها عن أول حاسوب محمول لها بسعر متوسّط، وأول سماعات أذن لاسلكية وتحديثات لجهازها لتوجيه الشبكة اللاسلكية الذي نال إشادة في المراجعات ومكبر صوت ذكي في حجم شطيرة البرغر.

واقتحمت "جوجل" مجال الأجهزة قبل حوالي أربع سنوات، مراهنة على تزويد منتجاتها بقدرات الذكاء الصناعي على نحو أسرع وأفضل من المنافسين، وعلى أن المستهلكين سيرغبون في مثل تلك المزايا. لكن تلك الإستراتيجية أفرزت نتائج متباينة حتى الآن.

فأجهزتها مخفضة السعر تتصدر المبيعات، لكنها أبعد ما تكون عن توجيه دفة الأرباح. أما الأجهزة الأعلى سعرا، مثل الهاتف "بيكسل"، فقد اكتسبت قوة دفع محدودة قياسًا إلى منتجات رواد الصناعة مثل "سامسونج إلكترونيكس" و"آبل" بسبب تسويقها المحدود. وعلاوة على ذلك، فإن المستهلكين أصبحوا يحتفظون بأجهزتهم لفترات أطول الآن.

وقال محلل الأجهزة في "كنتربوينت" لأبحاث سوق التكنولوجيا، موريس كلاين، إن الناس "بدأوا يبحثون عن خيارات أرخص للهواتف الذكية بدلا من شراء هاتف متميز في الفئة الفائقة سعره (يزيد على) 800 دولار". مضيفا أن هذا صب في صالح الهاتف "بيكسل 3 إيه" الذي طُرح في أيار/ مايو بسعر يبدأ من 399 دولارا.

رفع الهاتف "بيكسل 3 إيه" مبيعات "جوجل" من الهواتف الذكية إلى 4.1 مليون جهاز في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 4.7 مليون للعام 2018 بأكمله، حسبما ذكرته "آي. دي. أس" لأبحاث سوق التكنولوجيا. لكن حصة "جوجل" من شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من العام تظل دون الواحد بالمئة، وفقا لشركة الأبحاث ذاتها.

ويتسم طرح "جوجل" للأجهزة الجديدة بالتأني، لكن الشركة تقول إن مجرد وجود الأجهزة في السوق كان مفيدا لعلامتها التجارية.

أجهزة جديدة

ويبدأ الجيل الرابع من "بيكسل" بسعر 799 دولارا للشاشة من حجم 5.7 بوصة و899 دولارا للشاشة من حجم 6.3 بوصة، وللمرة الأولى تبيع المنتج جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول الأربع الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة.

وتُمكّن ميزة جديدة تقوم على تكنولوجيا الرادار المستخدمين من تصفح الأغاني أو إصدار أوامر أخرى عن طريق التلويح باليد فوق الشاشة. والهواتف مزودة بعدسات مقربة للتصوير من مسافات بعيدة وبرمجيات محسنة لالتقاط الصور الليلية. وجرى تعميق دمج مساعد جوجل الرقمي في الجهاز لتسريع زمن الاستجابة.

وقالت مديرة الإنتاج في مشروع "بيكسل"، شيري لين، إن "جوجل" اختبرت إضافة تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس لكن خلصت إلى أنها ”لا تعمل على نحو جيد للغاية عندما تكون هناك أشجار وأبنية في الطريق".

وأضافت لين أنّ في الشركة "نعمل مع شركات الاتصالات ونحتاج منهم أن ينتهوا من تشييد البنية التحتية قبل أن نبدأ في تمرير تكلفة (التكنولوجيا الجديدة) للآخرين".

ويأتي الحاسوب المحمول الجديد "بيكسلبوك غو" مزوّدا بشاشة مقاس 13.3 بوصة، وبسعر يبدأ من 649 دولارا، مقارنة مع سعر كان يبدأ من 999 دولارا للطراز "بيكسلبوك" الذي طُرح للمرة الأولى في 2017. لكن ذلك الأخير لم يترك بصمة تذكر في السوق، حتى أن بعض الباحثين لا يرصدون مبيعاته.