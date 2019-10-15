المدلل : نرفض ان تكون الساحة الرياضية منفذا للتطبيع مع العدو الصهيوني

نظمت اللجنة الرياضية العامة على شرف الانطلاقة الجهادية و ذكرى استشهاد القائد المؤسس فتحي الشقاقي ، احتفالية كروية على ارض ملعب رفح البلدي ، وتضمنت الفعالية مباراة بين فريقي " نجوم رفح ، و نجوم الشمال".

وحضر الاحتفالية الرياضية قادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي و اللجنة الرياضية وعدد من الشخصيات الرياضية وحشد جماهيري كبير .

وفي كلمة الحركة قال القيادي أحمد المدلل، نلتقى اليوم على ساحة ملعب رفح احتفالا بذكرى الدم والشهادة ذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي وذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الجهادية ، وفي ظلال احتفالية رياضية للتأكيد على الدور البارز التي تؤديه حركة الجهاد في كافة الميادين و الاصعدة وفى كل المجالات التي تخص المجتمع الفلسطيني".

وأضاف: "حركة الجهاد الاسلامي تؤمن أن المجال الرياضي من أهم هذه المجالات والتي تهم شريحة الشباب والذين يحملون على عاتقهم هم أمتهم وهم شعبهم كما انهم أمل الامة وقلبها النابض".

وأكد المدلل ، ان الرياضة الفلسطينية اليوم في تطور وتقدم ومنافسة للرياضة العالمية وذلك للتأكيد على حيوية الشعب الفلسطيني بالرغم من غطرسة الاحتلال والحصار الذي يحاول دوماً كسر ارادة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن شعبنا الفلسطيني يتقدم كافة ميادين المواجهة و تتعدد خياراته النضالية دفاعا عن نفسه وعن ارضه ومقدساته ، مبيناً ، أنه بالرغم عن الخلاف السياسي القائم تأتى الفرق الرياضية فى الملاعب والساحات الشعبية لتوحدنا من جديد فيجتمع بالفريق عدد من أبناء التنظيمات الفلسطينية.

ودعا القيادي المدلل إلى وحدة فلسطينية حقيقية تعيد القوة والحضور للمشروع الوطني الفلسطيني ، رافضاً ان تكون ساحة الملاعب نافذة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني والتي جاء ضمنها زيارة المنتخب السعودي للأراضي المحتلة بتصريح صهيوني.

وتمنى المدلل خلال كلمته، ان يأتي اخواننا السعوديون والعرب فاتحين لا مطبعين ومعترفين بعدونا الذى يقتل ويهود ويهجر ويحاصر ابناء شعبنا بل ولا يسمح للفرق الرياضية فى غزة ان تلعب مع اخواتها فى الضفة ويقتل اللاعبين ويعتقلهم ويطاردهم.

وفي نهاية كلمته ، توجه المدلل بالشكر و التقدير لمنظمي هذه الاحتفالية ، متمنياً للجميع مزيداً من التفوق والتقدم في ميدان كرة القدم وفى كل الميادين .