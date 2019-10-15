دولة صربيا تقرر فتح ممثلية لها في مدينة رام الله

قررت دولة صربيا، اليوم الثلاثاء، فتح ممثلية لها في رام الله قريبًا، وفق ما أبلغ وزير خارجية صربيا ايفسيتا داتشيتش، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد.

وأكد داتشيتش خلال اللقاء الذي جمعه مع الأحمد في العاصمة الصربية بلغراد ، دعم بلاده الثابت لإحلال السلام الدائم والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وبدوره، أطلع الأحمد، الوزير داتشتيش على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من أعمال القمع والتوسع الاستيطاني، خاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وسياسة هدم المنازل، ومصادرة الأراضي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتنكرها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير خارجية صربيا موقف بلاده الثابت من الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ عام 1989، الذي يعد امتدادا للعلاقات الثنائية التي بدأت منذ بداية السبعينيات، ودعم صربيا لنضال الشعب لفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.