راصد جوي يتوقع استمرار المرتفع الجوي و سقوط الامطار غداً

توقع الراصد الجوي، داوود الطروة أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة، و أن يتواصل سقوط الامطار مع ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم غدٍ الأربعاء.

و أوضح الطروة في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن البلاد تتأثر منذ يوم أمس بمرتفع جوي أدى لارتفاع درجة الحرارة، و تزامن مع كتلة هوائية باردة في الطبقة العليا، كما ادى اختلاط الهواء البارد مع آخر دافئ لتشكل سحب رعدية و تساقط الأمطار في مختلف المناطق.

و توقع الراصد الجوي أن يستمر سقوط الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، كما سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى تصبح الأجواء خريفية معتدلة.

و لفت الى أن البلاد قد تتأثر بعد منتصف الاسبوع القادم بمرتفع جوي آخر، يليه انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، و سيشعر الناس أننا في فصل الخريف.

و أشار الى أن سكان المنطقة الجبلية سيضطرون بعد الاسبوع القادم لارتداء الملابس الشتوية، و ستغادر الأجواء الحارة بلا رجعة حتى الربيع القادم.

و كانت الأرصاد الجوية توقعت أن تستمر اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق الى حار نسبي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة يوم غد الثلاثاء، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية .