اختيار الكيلة نائبا لرئيس اللجنة الإقليمية في منظمة الصحة لشرق المتوسط

اختيرت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، نائبا لرئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السادسة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة هذا العام في العاصمة الإيرانية طهران.

ويشارك في الدورة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 بلداً في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمنظمات الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الرئيس الإيراني حسن روحاني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، ووزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني، ومدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري.

ويناقش الممثلون مجموعة من التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين المجالات الرئيسية ذات الأولوية للصحة العامة، ومنها الوقاية من وفيات المواليد والأطفال والمراهقين، وتعزيز القوى العاملة التمريضية وقطاع المستشفيات في الإقليم، وتنمية القدرة على رسم السياسات المسترشدة بالبيّنات في مجال الصحة، والحد من عبء الأمراض غير السارية، وتعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المواد.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها لسفارة دولة فلسطين في طهران وسفيرنا صلاح الزواوي، على ترتيباتهم المميزة خلال انعقاد الدورة.