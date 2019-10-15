بالخطوات.. شركة الاتصالات المصرية تعلن عن خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني للتليفون

أعلنت شركة الاتصالات المصرية عن خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وتسديد الفاتورة بشكل إلكتروني.

ونشرت الشركة عبر موقعها الرسمي طريقة الاستعلام والتسديد في الخطوات التالية:

أولًا. يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات ، وللدخول اضــــغط هنـــا

ثانيًا. عليك إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

ثالثًا. اضغط على "اظهر الفواتير"، فيظهر بعدها الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

رابعًا. اضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" التي تقع أعلى الشاشة.

خامسًا. ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، وعليك إضافة البريد الإلكتروني، والضغط على خانة "سدد".

سادسًا. يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، من خلال "الفيزا" أو "الماستر كارد"، وهي الخطوة الأخيرة لتسديد فاتورة التليفون الأرضي.

يشار إلى أن هناك طرق جديدة قد تم الإعلان عنها سابقًا، يمكنك من خلالها سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2019، وهي:

1. سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال منافذ الدفع الآلي مثل: فوري وأمان ومصاري.

2. سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات على شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.

وبذلك تكون قد أتممت كافة خطوات استعلام أو تسديد فاتورة التليفون.