الرئيس التونسي يمنع "الاسرائيليين" من دخول بلاده

قررت محكمة تونسية، بشكل استعجالي، اليوم الخميس منع رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو ورئيس لجنة تنظيم بطولة العالم للتايكواندو توجيه دعوة أو استقبال أو إيواء لاعبين يحملون الجنسية "الإسرائيلية" كان من المنتظر مشاركتهم ضمن "بطولة العالم لأواسط التايكواندو"، والتي ستحتضنها تونس في 6 نيسان/ أبريل 2018.

ورفعت القضية كل من "الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية"، و"الحزب الجمهوري"، و"حركة الشعب"، ضد منظمة "الكشافة التونسية".

وطالبت تلك الهيئات بمنع المنظمة من استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية، وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الأديان المزمع عقده بين الرابع والثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.

وفي حكم مشابه، كانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أصدرت في أبريل/ نيسان الماضي حكما استعجاليا يمنع رئيس الجامعة التونسية للتايكوندو ورئيس لجنة تنظيم بطولة العالم للتايكوندو من توجيه دعوة أو إيواء لاعبي تايكوندو من حاملي الجنسية الإسرائيلية للمشاركة في بطولة عالمية حينها.

وكان الرئيس المنتخب قيس سعيد قد صرح خلال حملته الانتخابية بأنه سيمنع دخول حملة جواز السفر الإسرائيلي إلى تونس.

وأوضح "ليس لدينا مشكلة مع اليهود، لكن التطبيع مع إسرائيل يعتبر خيانة كبرى. يحظر إقامة علاقات مع إسرائيليين، يجب منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من زيارة تونس".