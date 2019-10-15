الأمن يحسم عدد جماهير مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

اتخذت الجهات الأمنية المصرية قرارً نهائيً بشأن عدد جمهوري مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، وسط مطالبة من النادي المصري بزيادة عدد الجمهور ليصل إلى 20 ألف متفرج في المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت يوم الخميس الموافق ٢٤ اكتوبر الحالي، في إياب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انهاء الأزمة التي وقعت قبل أسابيع.

ورفضت الجهات الأمنية طلب نادي الزمالك بزيادة عدد المتفرجين إلى 20 ألفً واكتفت بأن العدد المسموح به هو 5000 متفرج تم تقسيمهم بين ٣٠٠٠ لأعضاء الجمعية العمومية و١٥٠٠ تحددهم وزارة الشباب والرياضة و٥٠٠ للفريق الضيف.