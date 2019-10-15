الرئيس عباس يَصل السعودية لبحث هذه الملفات؟

وصل رئيس السلطة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، ووفد من السلطة أراضي المملكة العربية السعودية، في زيارة تستمر ليومين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولتنسيق المواقف السياسية المقبلة.

واستقبل رئيس السلطة عباس، في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا.

وفقًا لبروتوكول الزيارة، فأن الرئيس سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم غد الأربعاء.

والوفد المرافق للرئيس، كلاً من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إضافة للسفير الأغا، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.