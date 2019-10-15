معلومات مهمة عن مباراة الأهلي ضد الزمالك وحيرة المدربين

ينتظر عشاق الدائرة المستديرة مباراة الأهلي ضد الزمالك وهي القمة النارية الـ119 بين قطبي الكرة المصرية وسط حالة من القلق لدى جماهير نادي القلعة البيضاء "الزمالك" لعدم استقرار المدرب ميتشو على تشكيلة أساسية منذ انطلاق الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم السبت المقبل بتاريخ (19/10/2019) ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، ويدخل النادي الأهلي المباراة متصدرًا ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

ويعتبر اللقاء الجديد بين الأهلي والزمالك هو اللقاء الـ119 بين الناديين الكبيرين في جمهورية مصر العربية، حيث انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين وكانت قد عقدت بتاريخ (20/9/2019) في السوبر المصري.

ويطمح مدربي الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة القمة التي تجمعهما يوم السبت المقبل، لتعزيز قوته وهيمنته وقدرته على المنافسة، خاصة مدرب الزمالك ميشتو الذي يعاني من حيرة كبيرة بسبب عدم الاعتماد على تشكيلة واحدة حتى الآن منذ انطلاق الدوري.

وقد تعتبر مباراة الأهلي ضد الزمالك حاسمة بخصوص مستقبل ميتشو مع الزمالك برئاسة مرتضى منصور حيث أن خسارة الفريق أو تعادله في اللقاء قد تُطيح به خارج القلعة البيضاء، بعد النتائج المتذبذبة للفريق تحت قيادته بالخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي 2-1 في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة بالدوري.

أما مدرب الأهلي السويسري فايلر يطمح لمواصلة نتائجه المميزة بتحقيق الفوز في لقاء القمة، لاسيما وأنه لم يتلق أي هزيمة رفقة فريقه منذ توليه قيادة الفريق خلفًا للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي حيث حقق الفوز في مبارياته الستة، كما قاد الفريق لصدارة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط والتأهل لدور المجموعات الإفريقي.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك مساء السبت المقبل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.