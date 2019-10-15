هنية يهنأ الرئيس التونسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

هنّأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونجاح العرس التونسي الديمقراطي

أشاد رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بالرئيس الجديد قيس، التجربة التونسية الديموقراطية، مثمنًا موقفه من القضية الفلسطينية وخاصة ملف التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" .

ونقل هنية تهاني وتحيات الشعب الفلسطيني للشعب التونسي الشقيق بفوز الرئيس قيس سعيد في هذه المحطة المهمة جدًا

وفي المقابل، عبّر الرئيس التونسي عن شكره وتقديره للاتصال الهاتفي مع إسماعيل هنيه.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في الوجدان العربي، وأنه سيبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس رغم كافة محاولات تغييب القضية الفلسطينية التي جرت على مدار أعوام طويلة مضت.



وأرسل الرئيس التونسي تحياته للشعب الفلسطيني عامة وإلى غزة خاصة الذي قدم نموذجًا عظيمًا في الثبات والصمود والصبر والمقاومة، مشيرًا إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والتونسي.