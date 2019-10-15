رسميًا: القوات الامريكية تنسحب من مدينة منبج السوريا

أعلنت القوات الامريكية اليوم الثلاثاء، انسحاب قواتها من مدينة منبج شمال سوريا، بشكل كامل.

وأكد العقيد في التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة "مايس بي كاغينس"، إن قواته انسحبت مدينة منبج، اليوم، متجهتاً إلى الحدود العراقية.

وقال العقيد في تغريده له على "تويتر"، : "إن قوات التحالف تقوم بتنفيذ انسحاب مدروس من شمال شرق سوريا"، مضيفًا أن قواته لقد غادرت منبج.

وجاءت تصريحات التحالف الدولي، بالتزامن مع بدء الجيش التركي شن عدوان عسكري على شمال سوريا باسم "نبع السلام"، لمحارية بما يعرف وحدات حماية قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ودخل القوات التركية لعدد من المدن السورية منها تل ابيض ومنبج.