الخطيب يعلق على زيارة المنتخب السعودي: انتظرناهم فاتحين فجاؤوا لاعبين

استهجن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، زيارة المنتخب السعودية للمسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "كنا نعيش على أمل أن نرى الجيش السعوديّ يدخل المسجد الأقصى فاتحًا، وإذا بنا نرى المنتخب السعودي لكرة القدم يدخل المسجد الأقصى سائحًا"، في إشارة إلى أن السعودية خضعت للتطبيع بكافة أشكالها.

وأضاف الخطيب في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: "بدل كتائب التحرير جاءت وفود ومنتخبات التطبيع انتظرناهم فاتحين فجاؤوا لاعبين!.

وتابع قوله: "الجيش السعودي، بدل أن يتجه نحو فلسطين، اذا به يتجه نحو اليمن!".

يُشار إلى أن مباراة منتخب السعودية وفلسطين بدأت مساء اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2020، ونهائيات كأس آسيا 2023.