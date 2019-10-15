ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أول حالة وفاة في لبنان بسبب اشتعال الحرائق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:46 - 15 أكتوبر 2019
وفاة شاب في لبنان يحترق.JPG وفاة شاب في لبنان يحترق.JPG
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلنت وسائل اعلام لبنانية مساء اليوم الثلاثاء وفاة أحد رجال الدفاع المدني أثناء محاولته إخماد الحرائق التي اشتعلت في جبل لبنان منذ مساء أمس والتي أدت لمحاصرة الناس في منازلهم.

وكان موقع الجديد أكد أن الشاب سليم أبو مجاهد (33 سنة) والأب لطفلين توفي بسبب تنشقه كمية كبيرة من دخان الحريق الذي شب في منطقة بتاتر في جبل لبنان.

وقد أدت درجات الحرارة العالية إلى اندلاع حرائق مختلفة في كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب ساهمت الرياح بامتدادها والقضاء على مساحات حرجية.

وقد أتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري اضافة الى الاحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، الا ان الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والاشجار والطبيعة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات