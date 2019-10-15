الاحتلال يُجبر مواطناً بهدم بنايته في صور باهر بالقدس

أجبرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، مواطنًا مقديسيًا على هدم أجزاء من بنايته السكنية يدويًا في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن محمد الأطرش على هدم أجزاء من بنايته بحجة قربها من الشارع الأمني المقام على أراضي أهالي البلدة، بعد صدور قرار من المحكمة "الإسرائيلية" "العليا" والمصادقة عليه.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الدفاع عن أراضي حي الحمص حمادة حمادة، بان البناية التي تعود للمواطن الاطرش تقع في منطقة (ج)، والمكونة من أربعة طوابق تم بائها وفق تراخيص البناء من السطلة الفلسطينية.