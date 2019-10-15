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القوات البريطانية تستعد ندريجيًا لمغادرة الاراضي السورية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:06 - 15 أكتوبر 2019
قوات بريطانية قوات بريطانية
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قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنّ القوات الخاصة البريطانية المتواجدة في سوريا بدأت بالانسحاب تدريجيًا، على غرار انسحاب القوات الامريكية".

وأضافت الصحيفة، بأن القوات البريطانية تستعد لمغادرة الأراضي السورية، موضحًا بأن انسحاب القوات لم يبدأ بعد.

ولفتت إلى أن ليس هناك موعد محدد لخروج القوات، بيدّ أن آلية الانسحاب التدريجي قد بدأت بالفعل.

يُشار إلى أن، الجيش التركي، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن عملية عسكرية باسم "نبع السلام"، ضد السوريين الاكراد شمال سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي قراره في انسحاب قواته من سوريا.

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