الجيش الامريكي يتسلم الشحنة الاولى من نظام "معطف الريح" لدبابات ابرامز

سلمت شركة رافائيل الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، الشحنة الأولى كاملة من نظام حماية المدرعات "معطف الريح" لدبابات أبرامز للجيش الأمريكي.

وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الأمريكي منظومة "معطف الريح" الإسرائيلية، لدبابات أبرامز التي تعد من أفضل الدبابات حول العالم.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلصت في تقرير أمني لها صدر في بداية العام الحالي، لضرورة إنتاج منظومة "معطف الريح" لحماية مدرعاتها إثر الفشل الإسرائيلي في حرب لبنان عام 2006.

واعترفت حكومة الاحتلال وقتها، أن عملية تزويد جميع دباباتها بهذه المنظومة ستمتد لسنوات طوال بسبب الميزانيات والتكلفة المالية الكبيرة والقدرة الإنتاجية للصناعات العسكرية.

وتقوم فكرة هذا النظام في الأساس على وجود رادار يمكنه من اكتشاف الصواريخ المتجهة نحو الدبابة في زاوية قدرها 360 درجة وإطلاق صاروخ اعتراضي نحوه وتدميره قبل أن يصل إلى الدبابة.

وخضعت المنظومة إلى العديد من التجارب نجح بعضها في تدمير عدة صواريخ أطلقت دفعة واحدة باتجاه دبابة وفقا للمصادر العسكرية الإسرائيلية.