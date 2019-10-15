آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16/10/2019.

وأوضحت الداخلية بأن السفر سيكون للحافلات الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر من كشف (10/2).

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد صباح غد، الساعة السابعة صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر،

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت من المسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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