الحرارة وصلت لمواقع التواصل.. #لبنان_يحترق من شماله إلى جنوبه

مازالت النيران تحرق لبنان، من الشمال للجنوب، بعد أن وقعت تحت لهيب الموجة الحارة التي تجتاحها، منذ يومين، حيث اشتعلت النيران مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الرسمية.

وقد أدت درجات الحرارة العالية إلى اندلاع حرائق مختلفة في كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب ساهمت الرياح بامتدادها والقضاء على مساحات حرجية.

وقد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الحرائق، صوراً وقصصاً للحرائق التي التهمت لبنان، والمآسي التي تسببت للمواطنين، والنيران التي أتت على كل شيء، الأمر الذي أثار حزن اللبنانيين والعرب وكافة، فوصل هاشتاغ #لبنان_يحترق لترند عالي.

وقد أتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري اضافة الى الاحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، الا ان الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والاشجار والطبيعة.

وقد كتب رضوان مرتضى :"الهواء مسموم هنا. والنيران في الدبية تصل الى عدد من المنازل .. الحرائق تلتهم كل شيء".

وقد كتبت جنان شحادة: الهيئة الصحية الإسلامية واتحاد بلديات الضاحية وفوج إطفاء الضاحية تضع كل امكانياتها بخدمة البلديات الأخرى، أكثر من ٩٠ متطوع و١٣ سيارة وغرفة عمليات تدير كل التفاصيل.

أدهم أبو سلمية علق: #لبنان_تحترق.. منذ أمس والحرائق تنتشر في #لبنان الحبيب، وما زالت حتى اللحظة، والواضح أن حجم النيران أكبر من قدرة الدفاع المدني هناك..

أتمنى أن تتحرك الدول والمنظمات، لمساعدة هذا البلد العزيز، وأن تبذل الجهود لترميم الأضرار الناتجة عن الحريق. اللهم احفظ #لبنان وأهلها.

الدفاع المدني الفلسطيني في لبنان يشارك بعملية إطفاء الحرائق الكبيرة التي يشهدها لبنان إلى جانب الدفاع المدني اللبناني والجيش.#لبنان_يحترق pic.twitter.com/o6RpsPsLVq — شجاعية (@shejae3a) October 15, 2019

اللهم #لبنان_يحترق فألطف بهم وأنزل عليهم من واسع رحمتك pic.twitter.com/LOOd6OTPIA — ·.·• خـالد •·.· FCB (@Kalid_Omani_7) October 15, 2019

أكتر من هيك ومن اللي صار امباح وعم يصير هلأ ما بقا يصير!

رحمتك يا رب..

لبنان عم يحترق.. وأهل مناطقو عم يتهجّروا..

كارثة بيئية إنسانية ما بينسكت عليها.. الله يحمي الناس.. ويحمي هالبلد!#لبنان_يحترق #لبنان pic.twitter.com/8VpKCSCI5m — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 15, 2019