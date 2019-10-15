مؤثر.. إعلامية لبنانية تبكي على الهواء مباشرة خلال تغطيتها حرائق لبنان



تداول نشطاء "السوشال ميديا" مقطع فيديو مؤثر لإحدى الاعلاميات اللبنانيات وهي تبكي على الهواء مباشرة خلال تغطيتها للحرائق التي اندلعت الليلة في منطقة الدامور.

واظهر مقطع الفيديو الاعلامية حليمة طعيمة في الفيديو وهي تبكي أثناء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، فجر الثلاثاء.

وخلال تغطيتها للمشهد الذي أثار تعاطفا واسعا في الدول العربية كافة، قالت طبيعة : "المشهد مبكي هنا، المشهد مبكي في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، الناس تصرخ في بيوتها فهم عالقون في الداخل".

وتابعت المراسلة باكية : "دخلت النار إلى المنازل وحاصرت سكانها ونسمع صراخ الناس دون وجود مساعدة من أحد"، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك.

يشار إلى ان حرائق هائلة اندلعت في العديد من المناطق اللبنانية فيلم لم يتم اصدار أي تعقيب من قبل السلطات الرسمية حول أسباب الحريق الغامض.