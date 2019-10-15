مهجة القدس تنعى والدة الشهيدين المجاهدين حسن وهمام الخضري

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، والدة الشهيدين المجاهدين حسن وهمام محمد حسن الخضري، التي وافتها المنية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، عن عمر يناهز (60) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وقد تقدمت مؤسسة مهجة القدس، من عائلة الخضري الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة نورة عمر شمس الخضري (أم حسن) والدة الشهيدين المجاهدين حسن وهمام محمد حسن الخضري.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد همام الخضري استشهد بتاريخ 15/01/2009م أثناء تأديته واجبه الجهادي ورفيق دربه الشهيد المجاهد سامر أبو عصر حيث تم استهدافهما من قبل طائرات الاستطلاع الصهيونية ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

أما شقيقه الشهيد المجاهد حسن الخضري تم اغتياله ورفاق دربه الشهداء (أحمد الشيخ خليل وعبد الكريم المصري وباسم أبو العطا ومحمد عاشور) بتاريخ 29/10/2011م أثناء تواجدهم في موقع "مهاجر" التابع لسرايا القدس غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى إلى استشهادهم على الفور.