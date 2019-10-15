نتنياهو ينتظر قرار من ليبرمان لتشكيل الحكومة

قالت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين في حزب الليكود، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت، لن يُعيد التكليف للرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين قبل انتظار قرار أفيغدور ليبرمان بشأن تشكيل الحكومة.

وذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن نتنياهو ينتظر بيانًا علنيًا من ليبرمان يعلن معارضته أي محاولة لتشكيل حكومة يسار – وسط، تعتمد على دعم خارجي من القائمة العربية المشتركة.

ووفقًا للقناة، فإن نتنياهو سيُعيد التكليف بعد هذا القرار من ليبرمان، لمنع تشكيل حكومة بقيادة زعيم حزب أزرق – أبيض بيني غانتس.

وتقدر مصادر "إسرائيلية"، أن الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين لن يمدد مهلة تشكيل الحكومة لنتنياهو، وسيكلف غانتس بذلك. وسط مساعي من نتنياهو لإفشال مهمة غانتس بعدم ضمان تشكيله للحكومة بدعم ليبرمان والقائمة المشتركة.