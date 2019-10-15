السعودية تهدي مصر جزيرة استراتيجية قرب باب المندب دون قيد أو شرط



كشفت مصادر سعودية ومصرية النقاب عن ان السعودية منحت مصر الحق في زرع أول قاعدة عسكرية مصرية بنطاق أراضيها بالقرب من مضيق باب المندب (جزر الفرسان الواقعة بالطرف الجنوب بالمملكة بالقرب من باب المندب والتي تبلغ 84 كم) دون قيد او شرط.

وأوضحت المصادر الصحفية أن السعودية اهدت مصر الجزيرة لتشكل أول قاعدة عسكرية مصرية لتحقيق عنصر التوازن العسكري بهذه المنطقة الحساسة في ظل تمركز قاعدة عسكرية بحرية أيرانية على سواحل أرتيريا في المنطقة المواجهه لجزيرة فرسان.

كما، اشارت المصادر المشتركة أن الهدف السعودية من وراء تلك الهدية الثمينة هو أن تشكل مصر حماية لمضيق باب المندب وتشكل حماية عسكرية للتجارة العالمية للخط الملاحي القادم من قناة السويس باتجاه باب المندب والعكس.

وكشفت المصادر السعودية اجرت عدة تجهيزات عسكرية على أرض هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 66 كم طولا ويبلغ عرضها حوالي 30 كم كما تبلغ مساحة سطح الجزيرة 380 كم مربع، مشيرةً إلى تجهيز الجزيرة بمطارات عسكرية وممرات للطائرات الرافال والسوخوي 35 والميج فضلا عن أقامة أرصفة بحرية عسكرية.

"وأهدت السعودية مصر حق استغلال جزيرة فرسان مدى الحياة دون قيد او شرط للدفاع عن الامن القومي المصري والعربي ولمنح مصر السيطرة العسكرية الكاملة على مضيق باب المندب"، وفقاً للمصادر.