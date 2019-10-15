الغانم ينتصر لفلسطين مجدداً بتصريحات نارية أمام الأمم المتحدة

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي "إن الحياد والصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمثابة تفويض على بياض لكيان يستقوي بهذا الصمت ويعمل بمقتضاه".

واضاف الغانم خلال كلمة أمام الجمعية العام لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي أن "الصمت الدولي يفاقم اليأس ويقتل الأمل بالنسبة لشعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني وهذا يمكن أن يؤدي إلى انفجار بشري لا أحد في العالم محصن من آثاره وتداعياته".

وتساءل مرزوق الغانم أين يكمن المثال الصارخ والواضح في انتهاك القانون الدولي بحيث يكون هذا الانتهاك قديما ومزمنا مستمرا ومتواصلا ممنهجا ومنظماً، متابعاً "إنه متأكد من ان الجميع هنا ومن مختلف المجموعات الجيوسياسية ستبرق في ذهنه للوهلة الأولى مأساة الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأنه الأقدم ولأنه المتواصل بلا هوادة ولأنه الأكثر خرقا لكل قانون دولي ولكل اتفاقية عالمية ولكل شرعة دينية أو وضعية".

وذكر ان أكثر ما يبعث على الحزن والأسى والشعور بالذنب والعار الإنساني هو ان هذا المثال لانتهاك القانون الدولي بدءا من عنوانه العريض وهو الاحتلال مرورا بعناوين القتل والتهجير والاستيطان انتهاء بعناوين تدمير الشجر والحجر والافتئات على ثقافة الأرض ورائحتها التاريخية وحقيقتها الجغرافية هو انتهاك مستمر ومتواصل ويقابل بصمت دولي مريب.