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القدس: قوات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس وامين سر حركة فتح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:04 - 15 أكتوبر 2019
عدنان غيث عدنان غيث
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من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، بالتوقيع على كفالة مالية قيمتها 5 الآف شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال غيث ومطور، فجر اليوم الإثنين، بعد اقتحام منزليهما في المدينة.

 

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