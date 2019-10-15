القدس: قوات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس وامين سر حركة فتح



من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، بالتوقيع على كفالة مالية قيمتها 5 الآف شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال غيث ومطور، فجر اليوم الإثنين، بعد اقتحام منزليهما في المدينة.