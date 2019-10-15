الصحة في غزة تجري حوالي 2800 فحصاً للكشف المبكر عن السرطان

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها اجرت حوالي 2800 فحصاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي منذ إنشاء القسم قبل عامين

وأوضحت عايدة حلس طبيبة برنامج المبكر عن سرطان الثدي في الوزارة الصحة أن معدل تصوير السيدات بجهاز الماموجرام 10 حالات يوميًا، مضيفة "أن القسم مزود أيضا بجهاز التراساوند، ويشرف على القسم طاقم طبي متكامل من الأخصائيات منهم الطبيبة والممرضة.

وأشارت حلس إلى أنه في حال اكتشاف أي مشكلة لدى السيدة من خلال التصوير الإشعاعي والتلفزيوني يتم تحويلها للمستشفى لأخذ عينة لفحص الأنسجة أو عند وجود حاجة لاستشارة جراحية مع استمرار متابعتها.

ودعت جميع الفتيات إلى إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أي مشاكل ومعالجتها في وقت مبكر لضمان الشفاء التام، مشيرة إلى أنه بالإضافة للفحص الذاتي التي تجريه الفتاة لنفسها يجب القيام بالفحص الإكلينيكي (السريري) بواسطة طبيبة أو ممرضة.

وذكرت حلس أن النساء فوق سن الأربعين أو في سن الخامسة والثلاثين ولديهن عوامل وراثية هن الفئة الأكثر عرضة لهذا المرض، ويتم إخضاعهن مباشرة للتصوير الإشعاعي وبشكل دوري كل سنتين، وكل سنة للنساء فوق سن الخمسين.