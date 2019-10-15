ترامب يفرض عقوبات مشددة على تركيا في اعقاب العملية العسكرية شمال سوريا

أكًّد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أنًّ الرئيس ترامب وقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على تركيا، قائلاً "إن مرسوم ترامب يمنح السلطات الأمريكية إمكانية فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الأتراك على خلفية العملية العسكرية بسوريا".

وأوضح بومبيو أن العقوبات الأمريكية تهدف لإجبار تركيا على وقف هجومها العسكري شمال شرقي سوريا.

وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال سوريا عقوبات على قادة وزارتي الدفاع والطاقة التركية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية تشمل قائمة العقوبات وزير الدفاع والقائد السابق لهيئة الأركان العامة التركية خلوصي أكار، ووزير الطاقة فاتح دونميز ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سليمان سويلو.