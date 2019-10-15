طقس فلسطين: أجواء حارة وأمطار مصحوبة بعواصف

توقعت دارة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق الى حار نسبي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة يوم غد الثلاثاء، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية .