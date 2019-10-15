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فتح تحقيق بسبب التحية العسكرية للمنتخب التركي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:05 - 15 أكتوبر 2019
تركيا تركيا
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في معلومات أفادت بأن لاعبين أتراكا احتفلوا بفوزهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عمليته شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول الصحافي في دوري الأبطال فيليب تاونسند: "أنا شخصيا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازا".

وأضاف: "هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع. دعوني أتأكد من صحته".

وأدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون الجمعة الهدف الفائز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

ونشرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على حسابه الرسمي على تويتر، يظهر فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية. وكتب في التغريدة أن اللاعبين: "أهدوا فوزهم إلى جنودنا "الشجعان" وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء".

من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي ابراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية.

وفي إيطاليا، أثار اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضا بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقوات لها كانت متمركزة في بعض المواقع في الشمال سوري قرب الحدود مع تركيا.

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