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الانجليز يسحقون بلغاريا بسداسية نظيفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:48 - 14 أكتوبر 2019
انجلترا و السويد انجلترا و السويد
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حقق المنتخب الانجليزي لكرة القدم فوزاً على مضيفه المنتخب البلغاري بسداسية نظيفة، في صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات. ليضع قدماً في نهائيات كأس أوروبا 2020.

وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من ماركوس راشفورد (7) وروس باركلي (20 و32) ورحيم سترلينج (45+4 و69) وهاري كين (85).

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام تشيكيا صاحية المركز الثاني، و4 أمام كوسوفو صاحبة المركز الثالث التي تغلبت الاثنين أيضا على ضيفتها مونتينيجرو 2-0.

وتوقفت المباراة مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.

 

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