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ارتفاع عدد قتلى إعصار اليابان المدمر إلى 56 شخصا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:23 - 14 أكتوبر 2019
فيضانات اليابان فيضانات اليابان
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ارتفع عدد ضحايا إعصار اليابان إلى 56 شخصا على الأقل ، وسط عمل فرق الإغاثة طوال اليوم بحثا عن ناجين من الإعصار المدمر الذي ضرب اليابان السبت الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن 15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة التي ضربت طوكيو ومناطق مجاورة، واعتبرت من بين أقوى الأعاصير التي شهدتها منذ عقود.

وأطلق الإعصار هاغيبيس سيولا من جراء هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، السبت، وخلفت أضرارا بآلاف المنازل في الجزيرة الرئيسية باليابان، كما بقي آلاف السكان من دون كهرباء.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث مزيد من الانهيارات الطينية مع توقع هطول أمطار في المنطقة المتضررة خلال، الاثنين.

وترتب على الإعصار هاغيبيس هطول كميات قياسية من الأمطار ، وفقا لمسؤولي الأرصاد الجوية ، مما تسبب في فيضان أكثر من 20 نهرا. بحسب الإذاعة اليابانية.

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