مدرب فلسطين : نتطلع لإسعاد جماهيرنا بنقاط السعودية

طالب المدير الفني لمنتخب فلسطين الجزائري نور الدين ولد علي، الجماهير بمؤازرة اللاعبين، ليشكلوا إضافة معنوية في الملعب، مؤكدا أنه يسعى للحصول على نقاط مباراته المقبلة ضد المنتخب السعودي.

ويستضيف المنتخب الي شقيقه السعودي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

وقال ولد علي، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء منتخب مع شقيقه السعودي، إن "الفدائي استعد لهذه المباراة جيدا ونحن نسعى إلى إسعاد الجماهير الية".

ورحب عبد اللطيف البهداري، كابتن المنتخب الي بالفريق السعودي، وأكد أن "السعودية تعد منافسًا قويًا لنا وأثبتت ذلك من خلال المواجهات السابقة التي لعبتها"، داعيًا الجماهير لتقديم الدعم من المدرجات.

وأشار إلى أن المنتخب الي قدم مباراة قوية أمام أوزبكستان وتعثر في مواجهة سنغافورة بسبب الإرهاق، معتبرا هذه المواجهة فرصة للعودة إلى صدارة المجموعة.