عميل إيراني يعترف: الوثوق بمخابرات الدول الأجنبية أمر خاطئ

نشر التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء الاثنين، اعترافات للمعارض روح الله زم، بعد اعتقاله من قبل الحرس الثوري، حيث أعرب "زم" عن ندمه للأنشطة التي مارسها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف روح الله زم في اعترافاته، قائلاً: إن الوثوق بالدول أمر خاطئ خاصة الدول التي لا تتمتع بعلاقات حسنة مع إيران مثل " فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وتركيا".

وكان الحرس الثوري قد أعلن عن إلقاء القبض على مدير قناة على تيليجرام، يعمل بتوجيه من المخابرات الفرنسية والأمريكية و"الإسرائيلية" بعد استدراجه بعملية استخباراتية معقدة جداً.

وتعتبر قناة "آمد نيوز "على تطبيق تيليجرام من أكثر القنوات متابعة في إيران وكانت تحث الناس على التظاهر والاحتجاج ضد الجمهورية الإسلامية، ونشرت دروساً في صناعة القنابل اليدوية ومواجهة رجال الأمن في مظاهرات مطلع عام 2018 التي عمت مناطق واسعة في إيران.