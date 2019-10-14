المنتخب السعودي سادس منتخب عربي يلعب في فلسطين

سيصبح منتخب السعودية، سادس منتخب آسيوي يواجه نظيره الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني في بلدة رام الله المجاورة للقدس.

وسبق أن استضاف ملعب فيصل الحسيني مباراة للمنتخب مع كل من نظيره الأردني ودياً بمناسبة افتتاحه عام 2008، وأفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2011، والعراق في مباراة ودية عام 2018، والإمارات في تصفيات كأس العالم 2018، وأوزبكستان في التصفيات المزدوجة الحالية.

وسبق للسعودية أن رفضت عام 2015 خوض مباراة ضد المنتخب الفلسطيني على أرض الأخير ضمن التصفيات المزدوجة.

وهذه المرة الأولى هي في تاريخ مواجهات المنتخبين على أرض، بعدما أقيمت المباريات بين الطرفين في السابق في بلد ثالث.

وتكتسب زيارة المنتخب السعودي للأراضي الية طابعًا، بعد الاستقبال الشعبي والرسمي الذي حظيت به بعثة الأخضر منذ وصولها.

وزار رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، يرافقه عدد من أفراد البعثة السعودية من أجهزة إدارية وطبية وفنية بزيارة المسجد الأقصى وأداء صلاة الظهر هناك.