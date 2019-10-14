الهزيمة حليفة منتخبي مصر وتونس في المونديال

تلقى المنتخبان المصري والتونسي، الإثنين، هزيمة في بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في اليابان. حيث خسر المنتخب المصري من نظيره الأرجنتيني بشوط مقابل ثلاثة أشواط، بواقع 27-25 و17-25 و22-25 و17-25. فيما خسرت تونس من أستراليا بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 21-25 و17-25 و21-25.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز أمريكا على روسيا بثلاثة أشواط نظيفة، وبالنتيجة ذاتها، فازت بولندا على كندا، والبرازيل على اليابان بثلاثة أشواط لشوط، وإيطاليا على إيران بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وبذلك، تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بولندا وخمس نقاط عن ألمانيا.

وجاءت اليابان رابعة برصيد 20 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأرجنتين، تليها إيطاليا برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن إيران وروسيا.

واحتلت كندا المركز التاسع برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مصر، تليها أستراليا برصيد 5 نقاط، وأخيرًا تونس برصيد 4 نقاط.