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القوات السورية تنتشر عمق الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:11 - 14 أكتوبر 2019
الجيش السوري الجيش السوري
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انتشرت القوات السورية اليوم الاثنين في عمق الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد جنوبي الحدود التركية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان واشنطن سحب قواتها من المنطقة.

وقال الأكراد، حلفاء واشنطن السابقون، إنهم دعوا القوات الحكومية كإجراء طارئ للمساعدة في التصدي للهجوم التركي الذي بدأ الأسبوع الماضي بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه الأكراد بأنه خيانة. وفق وكالة "روتيرز".

ويمثل نشر القوات السورية يوم الاثنين نصرا كبيرا للرئيس السوري بشار الأسد وروسيا حليفته الرئيسية، اللذين سيطرا على مساحات كبيرة من أراضي البلاد كانت خارج سيطرتهما.

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