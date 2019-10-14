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واشنطن تسحب جميع قواتها من شمال سوريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:01 - 14 أكتوبر 2019
قوات أمريكية قوات أمريكية
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ذكرت مصادر إعلامية دولية، مساء الاثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت أوامر لجميع جنودها بالانسحاب من شمال سوريا.

وتشهد شمال سورية عملية عسكرية تركية بزعم تأمين حدودها، وحظيت هذه العملية بتنديد دولي وعربي واسع.

يتبع..  

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