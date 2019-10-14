رسمياً.. هيئة الانتخابات التونسية تعلن فوز قيس سعيد بالرئاسة

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية رسمياً، مساء الاثنين، فوز المرشح قيس سعيد رسميا بانتخابات الرئاسة في البلاد، بعد فرز الأصوات.

وأكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية في بيان بثه التلفزيوني الرسمي، نبيل بفون على نتائج الاستطلاعات الأولية، بفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.1 بالمئة، بعد فرز الأصوات. موضحاً أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 %.

وكان التلفزيون الحكومي قد أشار الأحد إلى فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس، متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي.

وألقى سعيد، كلمته الأولى مساء الأحد، بعد انتصاره بالانتخابات الرئاسية في تونس، بحسب الاستطلاعات، وشكر فيها الشعب التونسي وأكد على "ثورة بمفهوم جديد".

ومن ناحيته قال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، الاثنين، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها منافسه قيس سيعد -حسب استطلاعات الرأي- "كانت متوقعة".