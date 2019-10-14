روحاني: العلاقة مع الإمارات في تحسن مستمر

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني النقاب عن تحسن العلاقة طهران وابو ظبي، مشيراً إلى أن مسؤولين من البلدين تبادلوا الزيارات.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني –حسب رويترز- إن التوصل إلى حل للحرب في اليمن يمكن أن يسهم في الحد من اضطرابات المنطقة وإن ذلك ممكن بالطرق الدبلوماسية، مضيفاً "إنهاء الحرب في اليمن سيمهد الطريق أمام تهدئة التوتر في المنطقة... الأزمات الإقليمية يمكن حلها بالدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة".

وأوضح روحاني أن الشهور الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في العلاقة بين طهران وابو ظبي وأن "مسؤولين من البلدين تبادلوا الزيارات".

يذكر أن الإمارات جزء من التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية.