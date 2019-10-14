الاحتلال يقرر مصير سبعة أسرى مقديسيين

قررت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين، الافراج عن خمسة شبان مقدسين شريطة إبعادهم عن المدينة لمدة لـ 10 أيام عن مدينة القدس المحتلة، والأفراج عن سيدتين مقديسيتين لمدة 15 يومًا.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بان الاحتلال قرر الافراج عن الشبان الثلاثة وهم، : (الشبان آدم شفيق عبيد ومحمد مروان عبيد ومعتصم حمزة عبيد)، من سكان قرية العيساوية، شريطة إبعادهم عن المدينة لمدة 10 أيام. وعن الشابين، (معاذ محمدي ومحمد عزام)، وابعادهم 15 يومًا.

وبين بأن الاحتلال أفرج عن السيدتين منتهى أمارة ونور محاميد، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ١٥ يوما.



